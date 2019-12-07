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суббота, 07 декабря 2019 20:28

Украина финишировала шестой в биатлонной эстафете

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Украина финишировала шестой в биатлонной эстафете
Дмитрий Пидручный вытянул Украину на 6 место

Сегодня, 7 декабря, прошла мужская эстафета на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Об этом пишет "Трибуна".

За Украину пробежали: Артем Тищенко, Артем Прима, Руслан Ткаленко и Дмитрий Пидручный.

Артем Тищенко без промахов прошел свой этап, финишировав 10-м с отставанием в 36 секунд.

Артем Прима использовал 4 дополнительных патрона, но передал эстафету 6-м с отставанием в 1 минуту и 5 секунд.

Руслан Ткаленко также использовал 4 дополнительных патрона, финишировав 7-м с отставанием в 2 минуты и 7 секунд.

Дмитрий Пидручный использовал 1 дополнительный патрон, зафиксировав Украину на 6-м месте в итоговом протоколе.

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Это лучший результат Украины в мужской эстафете за последние два года.

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07
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