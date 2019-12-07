Украина финишировала шестой в биатлонной эстафете

Сегодня, 7 декабря, прошла мужская эстафета на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Об этом пишет "Трибуна".
За Украину пробежали: Артем Тищенко, Артем Прима, Руслан Ткаленко и Дмитрий Пидручный.
Артем Тищенко без промахов прошел свой этап, финишировав 10-м с отставанием в 36 секунд.
Артем Прима использовал 4 дополнительных патрона, но передал эстафету 6-м с отставанием в 1 минуту и 5 секунд.
Руслан Ткаленко также использовал 4 дополнительных патрона, финишировав 7-м с отставанием в 2 минуты и 7 секунд.
Дмитрий Пидручный использовал 1 дополнительный патрон, зафиксировав Украину на 6-м месте в итоговом протоколе.
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Это лучший результат Украины в мужской эстафете за последние два года.
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