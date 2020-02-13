Украина финишировала пятой в смешанной эстафете чемпионата мира по биатлону

Анастасия Меркушина отстреляла два рубежа в "ноль" за 39 секунд

Сегодня в итальянской Антхольц-Антерсельве стартовал очередной чемпионат мира по биатлону. Соревнования открывала смешанная эстафета. Сборная Украины финишировала на 5-м месте. Победу одержала сборная Норвегии. Вторыми были итальянцы, третьими - чехи.

Первой бежала Анастасия Меркушина. Она стартовала двадцать четвёртой, но после первой стрельбы без единого промаха уже была четвёртой. Стрельбу стоя Настя снова прошла отлично и вышла со стадиона второй. Однако по дистанции Меркушина много теряла и передала эстафету Юлии Джиме только седьмой с отставанием в 16 секунд.

Юлия Джима первую стрельбу лежа отстреляла на отлично и пошла на дистанцию ​​шестой. На вторую стрельбу Юля пришла уже восьмой. Стойку она закончила с двумя дополнительными патронами и ушла со стрельбища шестой с отставанием в 27 секунд от лидера - Тирил Екгоф из команды Норвегии. На финише Джима проиграла еще больше - 39 секунд, но выиграла одно место - опередила Беларусь и пришла пятой.

На стойке Дмитрий выглядел очень неуверенно и ушел на штрафной круг

Мужскую часть гонки в нашей команде начал Артем Прима. По традиции он отстрелял лежку с 5 патронов и вышел на дистанцию ​​шестым с отставанием в 41 секунду. Стойка у нашего спортсмена получилась не столь удачной - он использовал 7 патронов. Но соперники стреляли еще хуже. Поэтому Прима вышел со стрельбища пятым с отставанием в 33 секунды от сборной Италии. Таким он был и на финише, когда передавал эстафету Дмитрию Пидручному.

Дмитрий Пидручный на последнем этапе не стал нарушать традиции и стрельбу лежа закончил с пяти патронов. Это позволило уйти на дистанцию ​​уже на 4-м месте, опередив сборную Швейцарии. Однако на стойке Дмитрий выглядел очень неуверенно и ушел на штрафной круг. В итоге он финишировал лишь на пятом месте.

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