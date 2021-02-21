Украина четвертый раз подряд выиграла медаль в эстафете

Украинки до последнего претендовали на серебро. Фото: Global look/Joel Marklund

Вчера, 20 февраля, сборная Украины по биатлону в четвертый раз подряд выиграла медали в женской эстафете на чемпионате мира.

Украинки брали серебро в 2017-м и бронзовые награды в 2019-м, 2020-м и 2021 годах. В 2018-м чемпионат мира не проводился из-за Олимпийских Игр в Корее.

Только Анастасия Меркушина и Юлия Джима принимали участие во всех медальных эстафетах. Из сегодняшнего состава у Дарьи Блашко первая награда, у Елены Пидгрушной – 3-я.

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Также 2 награды есть у Виты Семеренко и по одной – у Ирины Петренко и Валентины Семеренко.