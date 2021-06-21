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понедельник, 21 июня 2021 21:25

Украина была жестоко бита Австрией

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Украина была жестоко бита Австрией
Украина проиграла почти всю борьбу. Фото: Reuters

Сборная Украины проиграла решающий матч третьего тура группового турнира Евро сборной Австрии - 0:1. Единственный гол на двадцать первой минуте забил Баумгартнер.

Сборная Украины не сумела навязать борьбу сопернику. С первых минут мы жались к своим воротам. Результатом давления стал пропущенный мяч после того, как мешкотно не удержал Баумгартнера. Надежды на то, что Украина перехватит инициативу, так и остались надеждами.

Еще в первом тайме наши должны были пропускать несколько мячей, но австрийцы не сумели добить раненого соперника. Во второй половине игры наши не сумели даже перехватить инициативу и создать хотя бы какое-то давление на ворота соперника. Хуже того, сборная Украины сдала физически и не могла применять прессинг. Чудо, что соперники не забили второй и третий раз.

Андрей Шевченко уже сейчас надо подумать об отставке. Мечты о "Милане" никогда не осуществятся.

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Пока на Евро вышли сборные Италии, Уэльса, Нидерландов и Австрии. Большие шансы присоединиться к ним имеет сборная Швейцарии. Украине очень повезет, если вдруг мы выйдем с в 1/8 финала.

Автор: Юрий Стригун
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