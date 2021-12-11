Украина была пятой в биатлонной эстафете

Елена Билосюк затянула Украину в цветочную церемонию. Фото: biatlon.com.ua

Пятое место заняла женская сборная Украины по биатлону в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Победу праздновала сборная Швеции. Вторыми были россиянки, третьими – француженки.

За Украину бежали Ирина Петренко, Юлия Джима, Дарья Блашко и Елена Билосюк.

Немного подвела команду Ирина Петренко, которая финишировала на первом этапе десятой. Юлия Джима улучшила результат, но использовала слишком много дополнительных патронов.

Дарья Блашко стреляла точнее, но бежала медленнее. Лучшей была Елена Билосюк, которая превратила стартовую седьмую позицию в итоговое пятое место.

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Завтра в Хохфильцене пройдет женская гонка преследования и мужская эстафета. Сегодня в пасьюте украинец Дмитрий Пидручный финишировал 16-м.