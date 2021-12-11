Украина была пятой в биатлонной эстафете

 
Ексклюзивы
1/5
Операция "Санта-Барбаросса": почему российского вторжения в январе 2022 года не будет
Операция "Санта-Барбаросса": почему российского вторжения в январе 2022 года не будет
1 Просмотров: 2691
Борщ с оливками, лимоном и осетриной – что ели киевляне до господства россиян
Борщ с оливками, лимоном и осетриной – что ели киевляне до господства россиян
Просмотров: 891
Зеленский в спортзале, Каплин с коровой, Рудык на обложке журнала – неделя политиков в фото
Зеленский в спортзале, Каплин с коровой, Рудык на обложке журнала – неделя политиков в фото
Просмотров: 1215
"Мамай, оккупанты нам не братья": ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
"Мамай, оккупанты нам не братья": ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
Просмотров: 2133
"Наша армия суровая, зубатая и самая боеспособная в Европе": готова ли Украина к наступлению России
"Наша армия суровая, зубатая и самая боеспособная в Европе": готова ли Украина к наступлению России
Просмотров: 1278
Экономический паспорт украинца: заплатят ли олигархи будущим поколениям
Экономический паспорт украинца: заплатят ли олигархи будущим поколениям
Просмотров: 756
Киев стоит во льду и тумане: сказочные фото
Киев стоит во льду и тумане: сказочные фото
Просмотров: 1710
"Наследие делает людей тупее": Нобель изменил завещание, прочитав свой некролог
"Наследие делает людей тупее": Нобель изменил завещание, прочитав свой некролог
Просмотров: 945
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
1 Просмотров: 16470
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Просмотров: 3510
Фото
Все фото
4
5
5
10
4
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Зеленского застукали за пивом в пабе
Зеленского застукали за пивом в пабе
Гордон, Левочкин и &quot;слуга&quot; Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Гордон, Левочкин и "слуга" Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Видео
Все видео
Ярмоленко забил самый лучший гол в истории сборной Украины
Ярмоленко забил самый лучший гол в истории сборной Украины
Четвертое поражение в пяти матчах - Шевченко опозорился в дерби Генуи
Четвертое поражение в пяти матчах - Шевченко опозорился в дерби Генуи
Ломаченко рассмешил Комми во время дуэли взглядов
Ломаченко рассмешил Комми во время дуэли взглядов
Ярмоленко проиграл "Динамо": результаты матчей Лиги Европы
Ярмоленко проиграл "Динамо": результаты матчей Лиги Европы
Нападающий "Кальяри" забил фантастический гол в чемпионате Италии
Нападающий "Кальяри" забил фантастический гол в чемпионате Италии
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3411
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 5931
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1377
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 4266
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 945
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
10 декабря 2021
Просмотров: 216
Невидима республіка
В європейському мисленні про політику є дві головні лінії. Перша – імперська. Вона починається з епохи Цезаря й Авґуста в Давньому Римі. Образ ...
суббота, 11 декабря 2021 16:45

Украина была пятой в биатлонной эстафете

  Комментировать
Украина была пятой в биатлонной эстафете
Елена Билосюк затянула Украину в цветочную церемонию. Фото: biatlon.com.ua

Пятое место заняла женская сборная Украины по биатлону в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Победу праздновала сборная Швеции. Вторыми были россиянки, третьими – француженки.

За Украину бежали Ирина Петренко, Юлия Джима, Дарья Блашко и Елена Билосюк.

Немного подвела команду Ирина Петренко, которая финишировала на первом этапе десятой. Юлия Джима улучшила результат, но использовала слишком много дополнительных патронов.

Дарья Блашко стреляла точнее, но бежала медленнее. Лучшей была Елена Билосюк, которая превратила стартовую седьмую позицию в итоговое пятое место.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинки остались без медалей в спринте на Кубке мира по биатлону

Завтра в Хохфильцене пройдет женская гонка преследования и мужская эстафета. Сегодня в пасьюте украинец Дмитрий Пидручный финишировал 16-м.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украина была пятой в биатлонной эстафете». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
декабря

Король избрал женщину вместо короны

Самое читаемое
Родители невесты были против общей могилы: как хоронили погибшую в ДТП влюбленную пару
Родители невесты были против общей могилы: как хоронили погибшую в ДТП влюбленную пару
4
 Просмотров: 36964
Рейтинг &quot;ЕС&quot; и Порошенко растет, Зеленский теряет поддержку
Рейтинг "ЕС" и Порошенко растет, Зеленский теряет поддержку 1 Просмотров: 32716
ДТП под Черниговом: жена подозреваемого сказала, почему не против ареста
ДТП под Черниговом: жена подозреваемого сказала, почему не против ареста Просмотров: 23473
Назвали банки, где можно будет получить &quot;Вовину тысячу&quot;
Назвали банки, где можно будет получить "Вовину тысячу" Просмотров: 8622
Юзик и остальные &quot;кварталовцы&quot; в Раде не сказали ни слова за год
Юзик и остальные "кварталовцы" в Раде не сказали ни слова за год 4 Просмотров: 7677
Спорт
Мораес триумфально вернулся. "Шахтер" переиграл "Аександрию"
Мораес триумфально вернулся. "Шахтер" переиграл "Аександрию"
 Просмотров: 99
Французы заняли весь пьедестал в биатлоне
Французы заняли весь пьедестал в биатлоне Просмотров: 144
Зеленский и первая леди посетили праздничную церемонию по случаю 30-летия УАФ
Зеленский и первая леди посетили праздничную церемонию по случаю 30-летия УАФ
5
 Просмотров: 279
У Марлоса не будет прощального матча за "Шахтер"
У Марлоса не будет прощального матча за "Шахтер" Просмотров: 1053
Гармаш стал рекордсменом Лиги чемпионов
Гармаш стал рекордсменом Лиги чемпионов Просмотров: 252
Больше всего комментируют
24
Экс-глава Конституционного суда Тупицкий попал под санкции США
4
США ввели санкции против экс-заместителя Администрации Януковича Портнова
4
Главный разведчик дал печальный прогноз на случай вторжения России
4
Юзик и остальные "кварталовцы" в Раде не сказали ни слова за год
2
Президент о госперевороте: Люди немного изменили свои планы
Голосов: 764
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть