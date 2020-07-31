Украина будет бороться за право принять Олимпийские игры

Зеленский хочет, чтобы Олимпийские игры 2028 или 2030 прошли в Украине. Фото: pixabay

Украина хочет участвовать в конкурсе на проведение Олимпийских игр 2028-го или 2030 года.

Офис президента совместно с Национальным олимпийским комитетом работают над вопросом приезда в Украину главы Международного олимпийского комитета, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, такое поручение ОП дал президент Владимир Зеленский. По мнению Ермака, это было бы хорошей возможностью показать, как Украина готовится к тому, чтобы стать участником конкурса на проведение Олимпийских игр.

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Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт подчеркнул, что это дало бы "значительный толчок для развития массового спорта и спорта высших достижений, в частности его зимних видов".

О намерениях бороться за участие Украины на проведение Олимпиады слышно не впервые. В прошлом году президент уже об этом заявлял: "Нам нужен определенный план, мы, скажем, готовы за 3-4 года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными ".

Также в 2019-м президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Украина могли бы подать совместную заявку на проведение Олимпийских игр.

Из-за эпидемии коронавируса летние Олимпийские игры в Токио перенесли на 2021 год. Они могут состоятся без зрителей, рассказал глава Международного олимпийского комитета Томас Бах в интервью телеканалу NHK. По его словам, такой вариант рассматривает МОК.