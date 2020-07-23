Олимпийские игры в 2021 году могут проводить с ограничениями

Олимпийские игры в Токио в 2021 году могут пройти без зрителей. Фото: Pixabay

Из-за эпидемии коронавируса летние Олимпийские игры в Токио перенесли на 2021 год.

Они могут состоятся без зрителей, рассказал глава Международного олимпийского комитета Томас Бах в интервью телеканалу NHK.

По его словам, такой вариант рассматривает МОК.

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Подобные меры могут быть необходимы для обеспечения безопасности в новых условиях. В то же время готовятся различные сценарии.

"Никто не хочет, чтобы они прошли без зрителей. Однако мы готовы принимать необходимые меры, чтобы провести Олимпиаду в безопасных условиях", - рассказал Бах.

Также президент МОК подчеркнул, что спортсмены столкнулись с рядом проблем при тренировках, поскольку они не знают, когда возобновится спортивный сезон и в какой момент им необходимо выйти на пик формы. Ситуацию осложняют ограничения на перемещение из-за закрытых границ, подчеркнул глава Международного олимпийского комитета.

Летние Олимпийские игры состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года в Токио. Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября 2021 года. При этом Олимпийские и Паралимпийские игры сохранят название Токио-2020.