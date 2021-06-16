 
Ексклюзивы
1/5
Почему Украина должна платить за долги Судана
Почему Украина должна платить за долги Судана
Просмотров: 729
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Просмотров: 567
Когда женщина готова к оргазму
Когда женщина готова к оргазму
Просмотров: 1494
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Просмотров: 828
Налоговая амнистия: что будет с состоянием Коломойского и Ахметова
Налоговая амнистия: что будет с состоянием Коломойского и Ахметова
Просмотров: 414
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
6 Просмотров: 612
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Просмотров: 693
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Просмотров: 603
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Просмотров: 891
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Просмотров: 1008
Фото
Все фото
7
8
4
12
3
Как сборная Украины готовится к первому матчу финальной части Евро
Как сборная Украины готовится к первому матчу финальной части Евро
Украинец впервые стал чемпионом Bellator
Украинец впервые стал чемпионом Bellator
УЕФА согласовал новый дизайн формы сборной Украины на Евро-2020
УЕФА согласовал новый дизайн формы сборной Украины на Евро-2020
Убийства, войны, терроризм: сборной России придумали форму
Убийства, войны, терроризм: сборной России придумали форму
&quot;Слава Украине! Героям слава!&quot; - посольство США одели футболки украинской сборной
"Слава Украине! Героям слава!" - посольство США одели футболки украинской сборной
Видео
Все видео
Уэльс победил Турцию на Евро
Уэльс победил Турцию на Евро
Погба подхватил флешмоб Роналду и забрал со стола бутылку, но не Coca-Cola
Погба подхватил флешмоб Роналду и забрал со стола бутылку, но не Coca-Cola
Гол-красавец одноклубника Малиновского помог сборной России одержать первую победу на Евро
Гол-красавец одноклубника Малиновского помог сборной России одержать первую победу на Евро
Как Ярмоленко и Макаренко определяли, у кого лучше левая нога
Как Ярмоленко и Макаренко определяли, у кого лучше левая нога
Перед матчем между Францией и Германией на поле приземлился парапланерист
Перед матчем между Францией и Германией на поле приземлился парапланерист
Интервью
1/5
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Просмотров: 1440
Прорыва не будет: чего ожидать от встречи Байдена с Путиным
Прорыва не будет: чего ожидать от встречи Байдена с Путиным
Просмотров: 162
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Просмотров: 828
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
Просмотров: 234
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 792
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
16 июня 2021
Просмотров: 324
Несправжній гріх
В історіях родин – моєї і чоловіка – є кілька збігів. Наші баби з дідами були однофамільцями. Його баба мала дівоче прізвище Руденко. ...
среда, 16 июня 2021 21:47

Уэльс победил Турцию на Евро

  Комментировать
Уэльс победил Турцию на Евро
Гарет Бэйл прошлый сезон провел в "Тоттенхэма" на правах аренды. Фото: Gettyimages.com

В матче второго тура Евро-2020/21 сборная Уэльса победила Турцию - 2:0.

Что нужно знать об игре в Баку?

Игра проходила на встречных курсах. Ни одна из команд не хотела засиживаться в середине поля. Оба соперника хотели атаковать.

Провал обороны сборной Турции. Центральные защитники турок ошибались тактически, позиционно, теряя игроков соперника у своих ворот.

Уэльс преобладал над соперником в скорости. Команда Роберта Пейджа выглядела быстрее индивидуально и командно. Сборная Турции просто не всегда успевала.

Уэльс использовал ошибки Турции в обороне

Судьба матча не была понята до конца игры. Уэльс забил второй гол уже в компенсированное время, когда Турция всеми силами пошла в атаку.

Гарет Бейл стал героем матча. Игрок "Реала" записал на свой счет два ассиста, заработал пенальти, который не реализовал, и был лидером Уэльса. Игра команды строилась вокруг звездного полузащитника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рационализм Дешама: почему Франция победила Германию

Уэльс воспользовался ошибками Турции. Ключевыми в поединке стала игра Бейла и провалы соперника в обороне. Игра бы равной с моментами у обеих ворот. Только Уэльс - надежнее в защите и удачно сыграл их лидер.


В первом туре этой группы Уэльс сыграл вничью со Швейцарией -1:1, а Италия победила Турцию - 3:0. Турки фактически потеряла шансы на выход из группы

.17 июня сборная Украины будет играть против Северной Македонии. Начало игры в 16:00. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

Автор: Сергей Тищенко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Уэльс победил Турцию на Евро». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Открылась грандиозная выставка современного вооружения. Фото впечатляют
Открылась грандиозная выставка современного вооружения. Фото впечатляют
16
 Просмотров: 5904
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
16
 Просмотров: 4158
&quot;Мать припадала и обнимала&quot; - фото и подробности гибели 13-летней школьницы
"Мать припадала и обнимала" - фото и подробности гибели 13-летней школьницы
 Просмотров: 3330
Гороскоп на 16 июня: кому этого дня повезет больше всего
Гороскоп на 16 июня: кому этого дня повезет больше всего
 Просмотров: 2475
Байден и Путин встретились в Женеве
Байден и Путин встретились в Женеве
5
 Просмотров: 2340
Спорт
Италия на классе разгромила Швейцарию
Италия на классе разгромила Швейцарию Просмотров: 90
Серхио Рамос остался без клуба
Серхио Рамос остался без клуба Просмотров: 180
Погба подхватил флешмоб Роналду и забрал со стола бутылку, но не Coca-Cola
Погба подхватил флешмоб Роналду и забрал со стола бутылку, но не Coca-Cola
 Просмотров: 477
УЕФА дисквалифицировал лидера сборной Австрии за расизм
УЕФА дисквалифицировал лидера сборной Австрии за расизм Просмотров: 621
"Шахтер" покупает форварда "Аякса" за €8 млн
"Шахтер" покупает форварда "Аякса" за €8 млн Просмотров: 279
Больше всего комментируют
6
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
5
"Уничтожает язык, подыгрывает России" - активистам пытались помешать раздавать листовки о "слуге народа"
5
Кремль отрабатывает варианты захвата Киева - Зеленский
2
Агрессия России не делает невозможным вступление Украины в НАТО - Байден
1
"Он светился удивительным светом. Такая чистота и страстность" - 80 лет назад родился Иван Миколайчук
Голосов: 373
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть