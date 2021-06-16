Уэльс победил Турцию на Евро

Гарет Бэйл прошлый сезон провел в "Тоттенхэма" на правах аренды. Фото: Gettyimages.com

В матче второго тура Евро-2020/21 сборная Уэльса победила Турцию - 2:0.

Что нужно знать об игре в Баку?

Игра проходила на встречных курсах. Ни одна из команд не хотела засиживаться в середине поля. Оба соперника хотели атаковать.

Провал обороны сборной Турции. Центральные защитники турок ошибались тактически, позиционно, теряя игроков соперника у своих ворот.

Уэльс преобладал над соперником в скорости. Команда Роберта Пейджа выглядела быстрее индивидуально и командно. Сборная Турции просто не всегда успевала.

Уэльс использовал ошибки Турции в обороне

Судьба матча не была понята до конца игры. Уэльс забил второй гол уже в компенсированное время, когда Турция всеми силами пошла в атаку.

Гарет Бейл стал героем матча. Игрок "Реала" записал на свой счет два ассиста, заработал пенальти, который не реализовал, и был лидером Уэльса. Игра команды строилась вокруг звездного полузащитника.

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Уэльс воспользовался ошибками Турции. Ключевыми в поединке стала игра Бейла и провалы соперника в обороне. Игра бы равной с моментами у обеих ворот. Только Уэльс - надежнее в защите и удачно сыграл их лидер.



В первом туре этой группы Уэльс сыграл вничью со Швейцарией -1:1, а Италия победила Турцию - 3:0. Турки фактически потеряла шансы на выход из группы .17 июня сборная Украины будет играть против Северной Македонии. Начало игры в 16:00. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.