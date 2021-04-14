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среда, 14 апреля 2021 21:05

УЕФА жестко наказала игрока чешского клуба за расизм

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УЕФА жестко наказала игрока чешского клуба за расизм
Камара играет за сборную Финляндии – соперника Украины. Фото: Reuters

Защитник пражской "Славии" Ондржей Кудела был отстранён на 10 матчей за расистское поведение после матча 1/8 финала Лиги Европы с "Рейнджерс" (2:0).

"Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА приняли следующие решения: отстранить Ондржея Кудела, на следующие 10 матчей турниров УЕФА клубов и сборных команд за расистское поведение. Отстранить игрока "Рейнджерс" Глена Камара на три матча клубных соревнований УЕФА за нападение на другого игрока", — сообщает пресс-служба УЕФА.

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На стадии 1/8 финала Лиги Европы между игроками "Славии" и шотландского "Рейнджерс" произошёл конфликт на расовой почве. Ондржей Кудела был избит в подтрибунном помещении после ответного матча с "Рейнджерс" (2:0). После встречи главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард сообщил, что Кудела оскорбил полузащитника "Рейнджерс" Глена Камара по расовому признаку.

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