УЕФА ввел новую награду в Лиге чемпионов

Теперь в Лиге чемпионов в каждом матче плей-офф будут определять лучшего игрока матча. Фото: рейтер

УЕФА принял решения отмечать лучших игроков матча в плей-офф Лиги чемпионов.

Чтобы отметить лучших игроков в самом престижном клубном турнире Европы УЕФА после каждой игры плей-офф в Лиге чемпионов вручат официальную награду "Лучшему игроку матча", информирует "Футбол 24".

Определять победителей будут наблюдатели УЕФА, который будут присутствовать на стадионах. На ближайшей матчах это будут главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес, бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Фил Невилл, бывший форвард сборной Ирландии Робби Кин, экс-защитник "Реала" Эктор Каранка и другие специалисты.

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Первые матчи 1/8 финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов состоятся 18 февраля - дортмундская "Боруссия" примет ПСЖ, а в Мадриде сойдутся "Атлетико" и "Ливерпуль".