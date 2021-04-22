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четверг, 22 апреля 2021 01:35

УЕФА введет санкции против клубов, которые создали Суперлигу

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УЕФА введет санкции против клубов, которые создали Суперлигу
УЕФА хочет ввести новые санкции. Фото: UEFA

Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерено наказать клубы, участвовавшие в создании Суперлиги.

Все 12 клубов Суперлиги столкнутся с последствиями своих действий, говорит один из вице-президентов УЕФА, сообщает RMC Sport.

Просьбы множества футбольных клубов "средней руки" о наказании для суперклубов все-таки дошли до руководства европейской ассоциации.

"УЕФА заявляет, что 12 клубов-основателей Суперлиги столкнутся с последствиями. Первое – они будут "жить со стыдом". Второе – с соответствующими санкциями. Это подтверждает вице-президент УЕФА", – написал Бухафси в своем твиттере.

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18 апреля 12 футбольных клубов объявили о создании Суперлиги. В общем учредителей должно быть 15. Через день заявили о приостановлении турнира.

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