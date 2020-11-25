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среда, 25 ноября 2020 18:14

УЕФА присудил Украине техническое поражение в матче со Швейцарией

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УЕФА присудил Украине техническое поражение в матче со Швейцарией
УЕФА не прислушался к аргументам Украины. Фото УЕФА

Сегодня, 25 ноября, состоялось дисциплинарное заседание комитета УЕФА, на котором рассматривался вопрос несостоявшегося матча Лиги наций между сборными Швейцарии и Украины.

На заседании швейцарской и украинской стороне предоставили возможность высказать свои доводы в ходе рассмотрения дела. Как стало известно Meta-ratings.com.ua из источников, близких к УЕФА, аргументы украинской стороны УЕФА не принял и присудил сине-желтым техническое поражение – 0:3.

Заседание состоялось в Швейцарии, где находится штаб-квартира УЕФА.

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Поединок не состоялся в связи с запретами врача кантона Люцерн из-за появления новых случаев заражения коронавирусом в лагере сборной Украины.

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