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суббота, 15 мая 2021 06:11

УЕФА представил гимн Евро-2020/21

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УЕФА представил гимн Евро-2020/21
Евро перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Фото: Reuters

УЕФА определился с официальной песней Евро-2020/21.

Гимн европейского первенства будет называться We Are The People ( "Мы - люди").

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Над ее созданием работали нидерландский диджей и музыкальный продюсер Мартин Гаррикс, а также экс-участники группы U-2 Боно и Эдж.

Евро пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Сборная Украины сыграет на групповой стадии с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

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