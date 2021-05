УЕФА представил гимн Евро-2020/21

Евро перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Фото: Reuters

УЕФА определился с официальной песней Евро-2020/21.

Гимн европейского первенства будет называться We Are The People ( "Мы - люди").

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шевченко прилетел на финал Кубка Украины на вертолете

Над ее созданием работали нидерландский диджей и музыкальный продюсер Мартин Гаррикс, а также экс-участники группы U-2 Боно и Эдж.

Евро пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса. Сборная Украины сыграет на групповой стадии с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.