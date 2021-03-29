УЕФА объяснил отсутствие VAR на матчах квалификации Кубка мира

Из-за отсутствия VAR Криштиану Роналду остался без гола. Фото: REUTERS

Матче отбора к Кубку мира-2022 проходят без VAR-за пандемии коронавируса.

Ограничения, которые существуют между странами, не позволяют внедрить систему видеоповторов.

"В 2019 УЕФА предложил ФИФА ввести VAR для текущей отборочной кампании Кубка мира.

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Влияние пандемии коронавируса на операционные и логистические возможности заставило УЕФА отложить внедрение VAR на групповом этапе Лиги Европы в сезоне-2021/22, а также отозвать предложение о введении VAR в европейских отборочных матчах Кубка-2022.

VAR тоже не использовался групповом этапе Лиги наций осенью 2020 года и, следовательно, к настоящему времени никогда не использовался в матчах группового этапа сборных на стадии квалификации ", - приводит слова УЕФА Associated Press.

В стартовых матчах квалификации Кубка мира уже произошло несколько ошибок. Самая громкая из них не зачисления гола Криштиану Роналду в матче против Сербии. Мяч после удара форварда "Ювентуса" полностью пересек линию ворот, но судья не засчитал гол. В матче - Франции Украина хозяева забили гол после атаки, когда Бенжамен Павар находился в положении вне игры. Система видеопомощи арбитрам (англ. Video assistant referee), сокращенно VAR или видеопомичник арбитра- технология в футболе, что позволяет главному арбитру принимать решения с помощью видеоповторов. Официально включена в Правил игры в футбол в 2018 году.