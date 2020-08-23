УЕФА хочет сохранить в Лиге чемпионов "финал восьми"

Плей-офф Лиги чемпионов может происходить из одного матча. Фото: Reuters

В УЕФА серьезно задумались над тем, чтобы сохранить "финал восьми" на следующий сезон.

По мнению футбольных чиновников противостояния на вылет, состоящие из одного матча, интереснее, чем двухматчевые поединки, сообщает Associated Press.

"Должен сказать, что эта система противостояния в одном матче кажется мне более интересной, чем система с двумя матчами." Финал восьми "- одна из интересных вещей, которые принесла эпидемия. Нам пришлось создать такой формат. Были вынуждены так играть, но в итоге мы получили очень интересную систему ", - сказал президент УЕФА Александр Чеферин.

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Из-за пандемии коронавируса Лигу чемпионов и Луга Европы пришлось доигрывать начиная с 1/4 финала из одного матча. Команды собрались в одной стране и провели "финалы восьми" обоих еврокубков.