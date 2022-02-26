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УЕФА хочет расторгнуть контракт с "Газпромом"

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УЕФА хочет расторгнуть контракт с &quot;Газпромом&quot;
"Газпром" являлся спонсором Лиги чемпионов почти 10 лет. Фото: REUTERS

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ищет варианты прекращения своего давнего партнерства с российским "Газпромом2 после вторжения РФ в Украину.

Руководящий орган европейского футбола обратился за юридической консультацией по расторжению контракта, сообщает Financial Times.

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Последний контракт был заключен в 2021 году. По условиям соглашения "Газпром" должен спонсировать Евро-2024 и Евро-2028, также компания до 2024 года является спонсором Лиги чемпионов.

По словам источника, логотип "Газпрома" больше не будет отображаться, когда в следующем месяце возобновятся матчи Лиги чемпионов. Партнерство "Газпрома" с УЕФА началось в 2012 году.

По оценке исследовательской группы SportBusiness Sponsorship, соглашение приносило УЕФА около €40 млн за сезон.

Ранее УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

Также в пятницу "Манчестер Юнайтед" приостановил партнерство с российской авиакомпанией "Аэрофлот".

Немецкий футбольный клуб "Шальке" заявил в четверг, что уберет логотип "Газпрома" из своих футболок.

Формула-1 упразднила предстоящую гонку в России, заявив, что "невозможно провести Гран-при России при нынешних обстоятельствах".

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