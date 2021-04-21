УЕФА хочет перенести матчи Евро в Россию

Стадион в санкт-Петербурге считается одним из самых дорогих в Европе. на его строительство потратили свыше одного миллиард евро. Фото: Reuters

УЕФА может перенести матчи чемпионата Европы-2020 из Дублина в Санкт-Петербург, утверждает "Спорт-Экспресс".

Решение об этом может быть принято сегодня или завтра, вероятность переноса высока.

Дублин не предоставил гарантий о допуске болельщиков на игры турнира. Планировалось, что в Ирландии состоятся три матча группового турнира, в которых сыграют Польша, Словакия и Швеция, а также одна игра 1/4 финала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Англия может забрать все матчи Евро-2021 себе

Евро-2020 был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Изначально турнир должен был пройти в 12 городах, в том числе и в Санкт-Петербурге, в 11 государствах. Раньше предполагалось, что Евро могут полностью перенести в Россию.