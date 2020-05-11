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понедельник, 11 мая 2020 18:49

УЕФА хочет отменить квалификацию в Лигу чемпионов

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УЕФА хочет отменить квалификацию в Лигу чемпионов
В УЕФА раздумывают над отменой квалификации Лиги чемпионов. Фото: Reuters

УЕФА рассматривает возможность отменить квалификацию Лиги чемпионов из-за пандемии COVID-19

Количество отборочных раундов может быть сокращено, а наихудший сценарий предусматривает полную отмену квалификационных турниров, информирует The Times.

Таким образом Украина потеряет одну команду в самом престижном клубном турнира.

УЕФА уже перенес старт еврокубкового сезона на октябрь. Пока остается неопределенность относительно того, могут отборочные матчи пройти вовремя.

Также УЕФА рассматривает проведения квалификационных раундов, состоящие из одного матча вместо привычных двух.

Окончательное решение будет принято на видеоконференции исполнительного комитета УЕФА 27 мая.

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Украина в Лиге чемпионов представляет чемпион страны, а серебряный призер должно пройти два круга квалификации, чтобы попасть в групповой турнир Лиги чемпионов.

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