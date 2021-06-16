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среда, 16 июня 2021 18:57

УЕФА дисквалифицировал лидера сборной Австрии за расизм

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УЕФА дисквалифицировал лидера сборной Австрии за расизм
Марко Арнаутович был звездой АПЛ и Бундеслиги. Фото: Reuters

УЕФА дисквалифицировал лидера сборная Австрии 32-летнего Марка Арнаутовича на один матч.

Футбольные чиновники решили дисквалифицировать Арнаутовича на матч против Нидерландов после его эмоционального празднование гола в ворота Северной Македонии, сообщает официальный сайт футбольного союза.

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Действия австрийца квалифицировали как "нанесение обиды другому игроку". Австриец позволил себе расистские оскорбления в адрес Езгана Алиоски. Отец нападающего австрийской сборной является сербом, а защитник Северной Македонии - этнический албанец.

Звездном нападающему грозило десять матчей, но УЕФА не будет захотел сильно наказывать Марко.

17 июня сборная Украины сыграет против Северной Македонии, а Нидерланды с Австрией.

В первом туре украинцы уступили Нидерландам - 2:3, а Австрия победила Северной Македонии - 3:1.

Арнаутович известный по выступлениям за "Интер", "Вердер", "Сток Сити" и "Вест Хэм". С 2020 года играет в Китае.

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