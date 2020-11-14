Удивляет отсутствие Чигринского – бывший сборник

Дмитрий Чигринский является основным игроком АЕКа. Фото АЕК

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко поделился мыслями о кадровой ситуации команды Шевченко.

"Невызов Буяльского в сборную Украины? Сложно сказать, это надо находиться внутри тренерского штаба, чтобы понимать, как, на основании чего, принимаются решения относительно тех или иных игроков.

Любое решение может показаться странным, меня, например, удивлял невызов Чигринского все эти годы. Но, опять же, тренерскому штабу виднее", - поделился Левченко в интервью Footboom.

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Дмитрий Чигринский последний раз выходил на поле в составе сборной Украины аж 11 октября 2011 года. Сейчас украинец выступает за греческий АЕК, а до этого играл за "Шахтер", "Барселону" и "Днепр".