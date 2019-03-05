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вторник, 05 марта 2019 18:14

Удалял Ярмоленко и Беланду - определился арбитр матча "Динамо" с "Челси"

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Удалял Ярмоленко и Беланду - определился арбитр матча &quot;Динамо&quot; с &quot;Челси&quot;
Винчич уже работал на матче с участием "Динамо". Фото: Sportbox

Определилась бригада арбитров, которая будет работать на первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Челси" – "Динамо". Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Главным арбитром назначен словенец Славко Винчич.

Ассистентами рефери будут Томаж Кланчник и Андраж Ковачич.

Дополнительные ассистенты рефери – Раде Обренович и Нейц Кайтазович.

Четвертый рефери – Грега Кордеж (все – Словения).

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Ранее Винчич судил матч "Генгам" – "Динамо" (1:2) и запомнился удалением Андрея Ярмоленко и Юнеса Беланды. Также он работал в роли дополнительного ассистента в матче группового этапа ЛЧ сезона 2015/16 "Динамо" – "Челси" (0:0).

Матч "Челси" – "Динамо" состоится в четверг, 7 марта. Начало – в 22.00.

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