Удачный выход Шапаренко и слабая игра "горняков": обзор прессы после матчей "Динамо" и "Шахтера" в Лиге Европы

Николай Шапаренко помог "Динамо" победить. Фото: ФК "Динамо" Киев

Украинские команды "Динамо" и "Шахтер" смогли пройти 1/16 Лиги Европы. В ответных матчах киевляне смогли дожать "Брюгге", а "Шахтер" дома 2-й раз победить "Маккаби"

Gazeta.ua собрала оценки СМИ матчей представителей Украины в еврокубках.

"Футбол 24" отмечает Николая Шапаренко. Его выход перевернул игру команды и помог забить решающий гол.

"После этой замены Виктор Цыганков тоже стал совсем другим человеком. Жерсон Родригес начал не только разбрасывать соперников в силовых приемах, а включать свой усыпленный гений. Фирменный динамовский ковшик, передгольовий пас, напомнил Сергея Реброва с передачей на Андрея Шевченко в легендарном матче ЛЧ против "Реала". Кто знает, если бы Шапаренко вышел в стартовом составе, муки команды засипилы бы и его".

Фирменный динамовский ковшик, передгольовий пас, напомнил Сергея Реброва с передачей на Андрея Шевченко в легендарном матче ЛЧ против "Реала"

"Маккаби" не заслужил на 2 поражения в матчах против "Шахтера". Чемпиона Израиля нужно хвалить за смелость, пишет Ua-football.сom.

"Первая четверть была весьма обнадеживающей, с интересными ходами и тенденциями. Но после этого наступило полное затмение сознания, отступление перед нехитрой в атаке и значительно слабее по качеству игроков командой. Проблемы дончан ясные и без этой дуэли. А "Маккаби" респект за смелую игру. Они заслужили больше, чем 2 поражения без забитых мячей".

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Команде Мирчи Луческу повезло. До забитого мяча Виталия Буяльского соперник имел шансы решать судьбу матча, считает "Трибуна".

"Динамо" раз за разом везло в решающие моменты матча. Когда Баст Дост по разу в каждом тайме с нескольких метров бил прямо у Георгия Бущана, когда тот же Баст травмировался практически на ровном месте (сломаться, отдавая пас пяткой, еще надо суметь), когда сменивший голландца Юссуфа Баджи от души вдарил у того же Бущана после ошибки Ильи Забарного, когда он же не стал падать после микрозацепа в штрафной, а пробросил мяч и от души пробил выше ворот.

"Динамо" раз за разом везло в решающие моменты матча

Сложилась любой из этих эпизодов немного удачнее для бельгийцев, они могли бы закрыть вопрос с победителем до 83-й мин, когда после закидушки Жерсона провалился Эдуард Соболь (серия подарков "Динамо" от украинских игроков команд-соперников в еврокубках продолжается). Но каждый из них закончился так, как закончился - и "Динамо" в итоге может начинать думать о том, что вот с "Мольде" было бы неплохо сыграть, а, скажем, визит в "Арсенал" стоило бы и отложить".

Сайт Footboom.com отмечает слабую игру "Шахтера". На фоне сильного соперника проблемы в обороне могут вылезти боком.

"Игра оставила очень много вопросов, на которые, прежде всего, придется отвечать Луишу Каштру. Провалы в обороне, неубедительная игра при стандартах, вялость в атаке и ко всему еще рваный темп - негоже для команды, ставящей перед собой высокие цели. "Маккаби" простил. Соперник серьезного уровня - точно не простит. Можно сколько угодно говорить о том, что было сделано задел в Израиле (в виде победы 2:0), но нельзя отрицать и того, что так играть - просто недопустимо ".



Жеребьевка 1/8 турнира состоится 26 февраля. Начало в 14:00. Будет проведен "слепой жребий", где не будет сеяных команд и смогут играть клубы друг против друга с одной страны. Участники: от Англии - "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед", от Испании - "Вильярреал" и "Гранада", от Италии - "Милан" и "Рома", от Украины - "Динамо" и "Шахтер" , от Норвегии - "Мельде", Шотландии - "Рейнджерс", от Хорватии - "Динамо", Загреб, от Греции - "Олимпиакос", от Швейцарии - "Янг Бойз", от Чехии - "Славия".