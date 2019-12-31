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вторник, 31 декабря 2019 13:24

"Убийца" сборной Украины завершил карьеру арбитра

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&quot;Убийца&quot; сборной Украины завершил карьеру арбитра
Кашшаи не должен был засчитывать гол Девича в ворота Англии на Евро-2012. За мгновение до этого Милевский пребыал в офсайде

Венгерский арбитр Виктор Кашшаи объявил о завершении карьеры.
"Заканчиваю 30-летнюю карьеру судьи, чтобы столкнуться с новыми вызовами. Большое всем спасибо, кто помог мне в этот период, без этого я бы не преуспел в своей деятельности. Мне удалось достигнуть практически всего на международной арене.

Три десятилетия – это долгое время. Решил начать новую эру своей жизни. Не хочу уходить из футбола, недавно изучал спортивный менеджмент. Надеюсь, смогу добиться успеха в этой области", – сказал Кашшаи. Об этом пишет "Трибуна"

44-летний Кашшаи начал карьеру арбитра в 1990 году, право работать на международных матчах получил в 2003 году. В 2011 был главным арбитром финала ЛЧ "Барселона" – "МЮ" (3:1). Работал на Евро-2012 и Евро-2016.

Кашшаи во время матча Украина – Англия (0:1) на Евро-2012 не засчитал гол Марко Девича.

В ноябре 2018-го венгерский арбитр поставил пенальти в ворота "Шахтера" в матче ЛЧ против "Ман Сити" за удар Стерлинга ногой об газон.

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В матче "Манчестер Сити" – "Шахтер" в 2018 году Кашшаи зафиксировал счет – 6:0. Это одно из самых крупных поражений "Шахтера" в Лиге Чемпионов.

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