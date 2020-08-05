Уберите из клуба откаты, кумовство, лентяев и бездарей – фанаты обратились к Суркису

Ультрас "Динамо" жестко противостоят Суркису. Фото Фейсбук

Ультрас "Динамо" WBC отреагировали на заявления о получении денег за свою деятельность.

"В последнее время очень много фейковой информации и грязи начало выливаться на наше движение. Мы заявляем, что со времени отделения нашего движения от официального фан-клуба в 2009 году мы ни разу не получали никаких денег на перформансы, баннеры, выезды или иную выгоду от клуба или других посторонних лиц. Именно ультрас "Динамо" является одним из немногих движений, которые категорически отказались от поддержки сборной в ФФУшном проекте "Вірні Збірній", когда нам предлагали бесплатные евровыезды и билеты.

Отдельно хотим вспомнить о заявлениях от владельцев клуба или приближенных к ним лиц о том, что прошлогодний баннер в Чернигове или наши акции после позорного назначения Луческу главным тренером "Динамо" были и есть проплаченными. Мы уже полгода ждем доказательств от Игоря Михайловича, а обещанных скриншотов все так и нет. А то, что мы сотрудничаем с руководством "Шахтера" или УАФ, звучит не просто смешно, а очень глупо.

Однако не требует никаких доказательств факт организации Суркисами проплаченных акций под НБУ. Достаточно лишь взглянуть на лица участников этих "пикетов", чтобы это понять.

Мы прекрасно понимаем, что следующим этапом будут попытки решить вопрос с нами по-плохому. Проблемы с попаданием на стадион, травля на нас правоохранительных органов. Вполне может дойти и до порчи имущества или нападений под подъездами. Звонки из СБУ с предложениями решить вопрос мы уже получаем. Но мы четко уверены в своих убеждениях и не собираемся отступать ни на шаг. Мы уже делами доказали, что готовы даже отдать жизнь за свою страну. А "Динамо" для многих ребят значит не меньше.

Мы ни в коем случае не хотим плохого для "Динамо". Однако братья Суркисы за последние годы довели "Динамо" до плачевного состояния, ни одно звено в клубе не работает должным образом. Поэтому наши требования просты и понятны – или они находят для "Динамо" нового, настроенного на реальные изменения владельца, или же нанимают команду профессиональных менеджеров, которые уберут из клуба откаты, кумовство, бездарей и лентяев. А сами отходят от управления клубом. Но сначала Луческу должен уйти", – сказано в заявлении ультрас.

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Ранее ультрас "Динамо" заявили о своем непринятии нового тренера киевлян Мирчи Луческу.