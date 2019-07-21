Уайт поднялся после нокдауна и победил Риваса

в 9 раунде Ривас едва не выиграл нокаутом

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт завоевал титул временного чемпиона WBC, победив в Лондоне колумбийца Оскара Риваса.

На протяжении поединка боксеры активно обменивались силовыми ударами, хотя Уайт действовал точнее и эффективнее, и его удары несколько раз заметно потрясали Риваса. В шестом раунде у Риваса начал заплывать левый глаз – пишет "Телеграф"

Казалось, что Уайт забирает бой, но в начале девятого раунда он пропустил мощнейший апперкот и оказался в нокдауне. Хотя у Риваса было полно времени, чтобы добить потрясенного соперника, он позволил Диллиану прийти в себя и даже взять концовку. В перерыве Уайт успел восстановиться и вновь взять бой под свой контроль.

В финальном раунде Ривас пошел ва-банк и вновь потряс Уайта на последних секундах, но ему не хватило времени, чтобы довести дело до конца.

Счет судейских записок – 116:111, 115:112 и 115:112 в пользу Уайта.

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Диллиан Уайт теперь стал официальным претендентом на чемпионский бой с Деонтеем Уайлдером.