У женской биатлонной сборной будет новый тренер

Юрай Санитра тренировал обе сборные один год. Фото: biatlon. com.ua

Президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал высказывание тренера сборной Юрая Санитры, что он сосредоточится на мужской команде.

"Думаю, Юрай Санитра не захочет работать с женской командой к Олимпиаде, потому что они тренируются кто где, кто у кого. Он не сможет влиять на состояние подготовки Джимы, Пидгрушной, Меркушиной, а затем ему нужно будет эту команду формировать на Олимпийские игры", – сказал Брынзак "Суспільне:Спорт".

"Можно потерять это время, и мужчины из-за этого не будут так эффективно готовиться. Поэтому, возможно, и правильно, что он сосредоточится на мужской команде, и чтобы на Олимпиаде у них все-таки появились медали.

Думаю, с женской командой мы справимся, если он так решит, и найдем путь, чтобы подготовить ее к Олимпиаде. Никого нового точно не может быть, потому что за год до Олимпиады брать новых тренеров, которые не знают специфику наших девушек – очень рискованно.

Поэтому мы можем рассматривать кандидатуры только тех тренеров, которые уже работали в команде, знают наших девушек, а девушки знают их, или же готовиться по единому календарному плану, но с личным тренером. Мы еще будем думать.

Я в Буковеле пообщаюсь с девушками, узнаю их мнению, пообщаюсь с тренерами, и вместе будем принимать решение".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бе в последний момент выиграл Кубок мира по биатлону

Женская сборная Украины выиграла в этом году три медали. Одну – в эстафете на чемпионате мира. Еще две выиграла Юлия Джима на этапах кубка мира в Антерсельве и Нове Место.