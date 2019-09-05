У защитника английского клуба диагностировали рак

В Ангуса Макдоналда диагностировали рак кишечника

Защитник английского "Халл Сити" Ангус Макдональд начал борьбу с тяжелой болезнью.

"С грустью сообщаем, что в Ангуса Макдоналда диагностировали рак кишечника на ранней стадии. Ангус продемонстрировал большую силу характера своей реакцией на эту новость.

Вся семья "тигров" объединилась, чтобы продемонстрировать свою любовь Ангусу и поддержать его в процессе выздоровления. Его физическое и психологическое состояние - наш главный приоритет на данный момент.

Клуб любезно просит болельщиков и СМИ проявить уважение к личной жизни Ангуса и его семьи в этот нелегкий период времени. Дальнейшие новости о состоянии здоровья футболиста будут сообщаться клубом ", - указано в заявлении на официальном сайте английского клуба.

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"Халл Сити" выступает в Чемпионшипе. После 6-ти туров команда находится на 20-й строчке.