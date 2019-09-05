У защитника английского клуба диагностировали рак

 
Ексклюзивы
1/5
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 864
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
Просмотров: 558
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Просмотров: 8568
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
Просмотров: 1188
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
1 Просмотров: 1827
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
2 Просмотров: 6309
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Просмотров: 6327
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1755
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 792
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
1 Просмотров: 522
Фото
Все фото
14
24
10
10
5
Очаровательная улыбка и взгляд: как выглядит самая молодая украинская чемпионка мира
Очаровательная улыбка и взгляд: как выглядит самая молодая украинская чемпионка мира
12 часов без перерыва: украинский город установил национальный рекорд
12 часов без перерыва: украинский город установил национальный рекорд
Сексуальная и нежная: спортивная телеведущая, которая стала мечтой зрителей
Сексуальная и нежная: спортивная телеведущая, которая стала мечтой зрителей
Сводит с ума: соблазнительные фото украинской чемпионки
Сводит с ума: соблазнительные фото украинской чемпионки
Украина заняла третье место на международном чемпионате по вейкбордингу
Украина заняла третье место на международном чемпионате по вейкбордингу
Видео
Все видео
Надаль пробил невероятный удар на чемпионате США
Надаль пробил невероятный удар на чемпионате США
Свитолина проиграла полуфинал Большого шлема
Свитолина проиграла полуфинал Большого шлема
Игроки сборной Украины поздравили Коноплянку с переходом в новый клуб
Игроки сборной Украины поздравили Коноплянку с переходом в новый клуб
Индийские фигуристы получили низкие оценки за всю историю фигурного катания
Индийские фигуристы получили низкие оценки за всю историю фигурного катания
Фонсека пригласил в "Рому" бывшую звезду "Шахтера"
Фонсека пригласил в "Рому" бывшую звезду "Шахтера"
Интервью
1/5
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 864
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 28998
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6678
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2574
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2763
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 сентября 2019
1 Просмотров: 1224
Мері
Скутість перших хвилин зустрічі випускників розвіює Вовка Мельниченко. Він приїхав з Америки. Розповідає історію про кабана. — Прилетів я ...
четверг, 05 сентября 2019 12:06

У защитника английского клуба диагностировали рак

  Комментировать
У защитника английского клуба диагностировали рак
В Ангуса Макдоналда диагностировали рак кишечника

Защитник английского "Халл Сити" Ангус Макдональд начал борьбу с тяжелой болезнью.

"С грустью сообщаем, что в Ангуса Макдоналда диагностировали рак кишечника на ранней стадии. Ангус продемонстрировал большую силу характера своей реакцией на эту новость.

Вся семья "тигров" объединилась, чтобы продемонстрировать свою любовь Ангусу и поддержать его в процессе выздоровления. Его физическое и психологическое состояние - наш главный приоритет на данный момент.

Клуб любезно просит болельщиков и СМИ проявить уважение к личной жизни Ангуса и его семьи в этот нелегкий период времени. Дальнейшие новости о состоянии здоровья футболиста будут сообщаться клубом ", - указано в заявлении на официальном сайте английского клуба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 30-летний сын легендарного бразильского футболиста умер от инфаркта

"Халл Сити" выступает в Чемпионшипе. После 6-ти туров команда находится на 20-й строчке.

https://football24.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «У защитника английского клуба диагностировали рак». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
сентября

Политзаключенного нашли в камере с разрезанным животом

Убитые братья стали первыми русскими святыми

Самое читаемое
Зайцева &quot;ушла&quot; по этапу: показали фото и видео &quot;жилья&quot;
Зайцева "ушла" по этапу: показали фото и видео "жилья"
7
 Просмотров: 43138
Изнасиловали и зарезали: страшные подробности убийства женщины в Гидропарке
Изнасиловали и зарезали: страшные подробности убийства женщины в Гидропарке
3
 Просмотров: 35280
&quot;Такова жизнь&quot; - Тимошенко не пришла на сессию из-за трагедии
"Такова жизнь" - Тимошенко не пришла на сессию из-за трагедии Просмотров: 27468
Односельчане рассказали подробности о повешенной девочке
Односельчане рассказали подробности о повешенной девочке
 Просмотров: 24003
Мужчина показывал невесте свадебное кольцо 20 раз, но она этого не заметила
Мужчина показывал невесте свадебное кольцо 20 раз, но она этого не заметила
23
 Просмотров: 21962
Спорт
Стала известна зарплата Коноплянки в "Шахтере"
Стала известна зарплата Коноплянки в "Шахтере" Просмотров: 234
30-летний сын легендарного бразильского футболиста умер от инфаркта
30-летний сын легендарного бразильского футболиста умер от инфаркта Просмотров: 225
Почему Тайсон остался в "Шахтере"
Почему Тайсон остался в "Шахтере"
 Просмотров: 333
Португальский клуб арендовал полузащитника "Динамо"
Португальский клуб арендовал полузащитника "Динамо" Просмотров: 144
Отец украинского футболиста пропал в оккупированном Крыму
Отец украинского футболиста пропал в оккупированном Крыму 1 Просмотров: 540
Больше всего комментируют
6
Украинский министр готов стать донором органов
6
Депутат от "Слуги народа" спровоцировал скандал из-за российского флага
5
"Не завидуйте!". Депутат попалась на интимной переписке
4
Главного подозреваемого по делу МH17 выпустили из СИЗО
2
Зеленский объяснил, почему он ветировал закон о "Пласт"
Голосов: 7
Голосование Сколько времени Алексей Михайличенко продержится на посту главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) до зимы
  • 2) до лета
  • 3) два года
  • 4) полностью отработает трёхлетний контракт
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua