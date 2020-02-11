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вторник, 11 февраля 2020 09:37

У украинского боксера заберут квартиру и стипендию за переход в профессиональный бокс

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У украинского боксера заберут квартиру и стипендию за переход в профессиональный бокс
Виктор Выхрист успел одержать первую победу на профессиональном уровне. Фото: НОК Украины

Украинского боксера Виктора Выхриста лишат стипендии городского совета и отберут квартиру за переход в профессиональный бокс.

27-летний спортсмен рискует остаться без служебной квартиры за несоблюдение контракта с управлением молодежи и спорта Кременчугского городского совета. На ближайшей сессии горсовета будет вынесен вопрос о распределении стипендии Выхриста (6 тыс. грн) для трех спортсменов-любителей, сообщает telegraf.in.ua.

Боксер не выполнил условия контракта. Выхрист должен был 10 лет тренировать детей в СДЮШОР, а также представлять Кременчуг на соревнованиях украинского и международного уровней.

27-летний боксер подписал контракт с промоутерской компанией в Гамбурге и не сможет выступить за сборную Украины на предстоящих Олимпийских играх.

Первую победу на профессиональном ринге украинец получил, победив нокаутом белоруса Андрея Мазаника

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Виктор Выхрист - "золотой" медалист харьковского чемпионата Европы 2017 года в весовой категории свыше 91 кг. В прошлом году он выиграл золотую медаль Европейских игр в Минске.

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