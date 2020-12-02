У Реброва нет коронавируса

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров вернулся к работе с командой, сообщают венгерские СМИ.
Раннее была опубликована информация, что после игры с МТК (2:0) у наставника "Ференцвароша" появилось подозрение на коронавирус. Однако уже сегодня утром Сергей Станиславович руководил тренировкой своей команды, готовящейся к домашнему матчу с "Барселоной" в Лиге чемпионов.
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После четырех туров Лиги чемпионов в "Ференцвароша" одно набранное очко. Он занимает последнее место в группе.
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