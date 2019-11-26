"У него четверо детей" - Сабо рассказал, почему Шевченко не возглавит "Динамо"

Йожеф Сабо уверен, что Андрей Шевченко возглавит "Милан" после Евро-2020. Фото: УАФ

Бывший тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо убежден, что Андрей Шевченко не возглавит киевский клуб.

"Может Шевченко возглавить" Милан "? Конечно. К Евро он никуда не уйдет, а вот когда у него закончится контракт с УАФ, то Шевченко может оказаться в Италии. И, скорее всего, так и произойдет, потому что" Милан " - это его второй родной клуб. Ну, и важным фактором является зарплата, которая может вырасти в 5-6 раз.

Если Шевченко возглавит "Милан", то неужели он пойдет в "Динамо", которое предложит ему зарплату в пять или десять раз меньше? Конечно, нет. Он, может быть, этого и хочет, но после "Милана" прийти в "Динамо". .. У него четверо детей. Не думаю, что это произойдет ", - поделился Сабо в интервью" Footboom ".

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Под руководством Андрея Шевченко сборная Украины завоевала путевку на Евро-2020, заняв первое место в группе B.