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среда, 26 августа 2020 16:10

У нас огромные проблемы в обороне – Степаненко

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У нас огромные проблемы в обороне – Степаненко
Степаненко стал автором результативной ошибки в матче с "Интером". Фото ФК "Шахтер"

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко прокомментировал поражение в Суперкубке Украины от "Динамо" (1:3).

"Погода была нормальная, футбольная. Не скажу, что были какие-то проблемы. Матч проходил в обычном ключе, мы держали мяч возле штрафной. Пытались создать остроту, но никто не смог подставить ногу.

У нас есть определенные недостатки. Когда все хорошо – никто не замечает. Но у нас огромные проблемы в обороне. Это показал "Интер" и сегодняшний матч. Соперник пару раз дошел до ворот – забил 3 гола.

В современном футболе есть команды, которые хорошо держат мяч, но ничего не выигрывают. У нас все заточены на атакующий футбол. Сегодня оборона играет решающую роль.

Атака выигрывает матчи, а оборона – трофеи. Как только серьезный соперник – у нас возникают такие проблемы. Кто-то не дорабатывает, кто-то не добегает. Если нам не дают думать, вырывают мяч с ногами, то мы даем слишком много свободы. Нужно разбираться и работать.

Атака выигрывает матчи, а оборона – трофеи

Я знаю игру Луческу. Сегодня они действовали на контратаках. Он выбрал быстрых футболистов на флангах. Они работали за счет длинных передач. Для нас это не должно было стать сюрпризом.

Он знает, как работать с атакующими футболистами, знает комбинации, схемы. Но они забили нам не с этого, а с верховых передач", – сказал Степаненко.

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Вчера в матче за Суперкубок "Динамо" в третий раз подряд одолело "Шахтер" со счетом 3:1.

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Дата
26
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