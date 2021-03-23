"У нас есть план на игру" - Шевченко поделился ожиданиями от матча против Франции

Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от стартового матча отбора Кубка мира против Франции.

Наставник национальной команды готовит для соперника сюрпризы.

"Однозначно выводы были сделаны. Мы будем играть официальные матч - это другая концентрация. Я уважаю эту команду, тренера.

Они - действующие обладатели Кубка мира, имея такой состав и хорошую команду. Мы серьезно готовимся - у нас есть план на игру.

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У нас есть потери - Тарас Степаненко, Виктор Цыганков, Артём Беседин. Это игроки, на которых мы рассчитывали. Под вопросом Андрей Ярмоленко тоже.

У нас есть определенные задумки на игру с Францией. К сожалению, очень мало времени. Выходим из сложившейся первый раз играем 3 матча - в этом тоже есть сложность.

Несмотря на это, мы с хорошим настроением вылетаем сегодня вечером и будем готовиться на сегодняшний матч ", - цитирует Шевченко официальный сайт УАФ.

24 марта сборная Украины в гостях сыграет против Франции. Начало матча в 21:45. В марте сборная Украины проведет 3 матча отбора - и в Киеве примет Финляндию и Казахстан. Победитель группы получает прямую путевку на Кубок мира, а команды которые занимают 2-е место проведут дополнительные матчи за право поехать в Катар.