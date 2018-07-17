У игрока "Шахтера" похитили мать

Мать Тайсона похитили преступники. Фото: Instagram

В семье бразильского легионера "Шахтера" Тайсона произошла неприятность. Мать футболиста похитили, после чего правоохранители нашли женщину в 50 км, 4-х подозреваемых арестовали, сообщает Correio24horas.

К дому матери футболиста подъехал автомобиль, когда она вышла, ей сказали, что для нее привезли букет цветов. Женщина подошла, чтобы забрать его, но ее бросили в багажник автомобиля и скрылись.

Вечером того же дня полиция нашла пострадавшую в 50 километрах от места угона, а 4-х нарушителей задержали. С женщиной все в порядке.

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Бразилец Тайсон попал в заявку своей сборной на Кубок мира-2018, но на поле так и не вышел.