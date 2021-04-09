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пятница, 09 апреля 2021 12:28

У форварда "Барселоны" трое детей родились в один день
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Форвард "Барселоны" и сборной Франции 30-летний Антуана Гризманн стал отцом в 3-й раз.

По этой причине француз пропустил тренировку "Барселоны, но будет готовиться к матчу 10 апреля против" Реала".

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"Альба Гризманн, 8 апреля 2021 года в 10:24", - сообщил Антуан в Twitter.

Все дети Гризманна родились в один день: дочь Мия появилась на свет 8 апреля 2016-го, а ровно 3 года назад, 8 апреля 2019-го, родился сын Амаро. А теперь пришло время Альбы.

Лидер сборной Франции в 2017 году женился на своей девушке Эрике. Пара встречалась с 2011-го, еще когда Гризманн играл за "Реал Сосьедад". По образованию Эрика - детский психолог.


Автор: Instagram.com/eri_chope
 

Автор: Instagram.com/eri_chope
 

Автор: Instagram.com/eri_chope
 

Автор: Instagram.com/eri_chope
 

Автор: Instagram.com/eri_chope
 


В сезоне 2020/21 в Гризманн провел 27 матчей, 8 голов и и 6 голевых передач за "Барселону" в чемпионате Испании. На "Ноу Камп" футболист играет 2-й сезон. До этого выступал за "Атлетико".

Форвард проводит в каталонском клубе 2-й сезон.

В 2018 году стал обладателем Кубка мира в составе сборной Франции.

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Дата
09
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