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четверг, 25 марта 2021 11:37

Арбитр попросил прощения у Шевченко за гол Гризманна

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Арбитр попросил прощения у Шевченко за гол Гризманна
Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УАФ

Лайнсмен матча квалификации к Кубку мира - 2022 между Францией и Украиной Марко Ахмюллер признал свою ошибку в ситуации с голом в ворота Георгия Бущана.

В перерыве игры в Париже боковой арбитр подошел к наставнику сборной Украины и извинился за свою ошибку, сообщил в эфире телеканала "Футбол" журналист Дмитрий Шпирко.

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В начале матча Антуан Гризманн открыл счет, забив красавец-гол в ворота украинцев. Повтор показал, что защитник хозяев Бенжамен Павар находился в положении вне игры, когда вел борьбу с защитником сборной Украины. После этого мяч отскочил к форварду "Барселоны".

В 1-м туре отбора к Кубку мира - 2022 сборная Франции не смогла в Париже победить Украину 1:1.

28 марта команда Андрея Шевченко сыграет в следующем туре против финнов. Начало игры в 21:45.

Победитель группы получает прямую путевку на Кубок мира - 2022. Команда, которая займет 2-е место, будет играть стыковые матчи за право поехать в Катар, где состоится финальный турнир.

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