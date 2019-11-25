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понедельник, 25 ноября 2019 09:27

У бывшего тренера "Реала" диагностировали рак

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У бывшего тренера &quot;Реала&quot; диагностировали рак
У бывшего наставника "Реала" бразильца Вандерлея Лушембурго обнаружили рак кожи. Фото: O Globo

У бывшего наставника "Реала" бразильца Вандерлея Лушембургу диагностировали рак кожи.

67-летний тренер, ныне работающий во главе "Васко да Гама", прошел биопсию, по итогам которой одна из пятен оказалась злокачественной. Врачи посоветовали тренеру течение трех месяцев сделать операцию. Сам Лушембургу пока не решил, стоит ли делать ее сейчас или дождаться окончания чемпионата Бразилии, сообщает "Футбол 24"

Операция считается простой, но тренеру в таком случае все равно придется пропустить тренировку своего клуба.

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Сейчас Вандерлей Лушембурго возглавляет "Васко да Гама", которое занимает десятое место в бразильской серии А. До этого работал со сборной Бразилии и мадридским "Реалом".

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