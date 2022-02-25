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Тяжелый жребий для Малиновского и Ярмоленко. Пары 1/8 финала Лиги Европы

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Тяжелый жребий для Малиновского и Ярмоленко. Пары 1/8 финала Лиги Европы
Фото: УЕФА

В Ньоне в штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы по футболу.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

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1/8 финала Лиги Европы:

"Рейнджерс" (Шотландия) - "Црвена Звезда" (Сербия)

"Брага" (Португалия) - "Монако" (Франция)

"Порту" (Португалия) - "Лион" (Франция)

"Аталанта" (Италия) - "Байер" (Германия)

За "Аталанту" выступает Руслан Малиновский.

"Севилья" (Испания) - "Вест Хэм" (Англия)

За "Вест Хэм" играет Андрей Ярмоленко.

"Барселона" (Испания) - "Галатасарай" (Турция)

"РБ Лейпциг" (Германия) - "Спартак" Москва (Россия)

"Бетис" (Испания) - "Айнтрахт" Франкфурт (Германия)

Первые матчи пройдут 10 марта.

"Порту" и "Бетис" сыграют первые матчи дома 9 марта, чтобы они не пересекались с поединками "Браги" и "Севильи" соответственно.

Ответные матчи будут проведены 17 марта.

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