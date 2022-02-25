Тяжелый жребий для Малиновского и Ярмоленко. Пары 1/8 финала Лиги Европы

В Ньоне в штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы по футболу.
Об этом сообщает официальный сайт организации.
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1/8 финала Лиги Европы:
"Рейнджерс" (Шотландия) - "Црвена Звезда" (Сербия)
"Брага" (Португалия) - "Монако" (Франция)
"Порту" (Португалия) - "Лион" (Франция)
"Аталанта" (Италия) - "Байер" (Германия)
За "Аталанту" выступает Руслан Малиновский.
"Севилья" (Испания) - "Вест Хэм" (Англия)
За "Вест Хэм" играет Андрей Ярмоленко.
"Барселона" (Испания) - "Галатасарай" (Турция)
"РБ Лейпциг" (Германия) - "Спартак" Москва (Россия)
"Бетис" (Испания) - "Айнтрахт" Франкфурт (Германия)
Первые матчи пройдут 10 марта.
"Порту" и "Бетис" сыграют первые матчи дома 9 марта, чтобы они не пересекались с поединками "Браги" и "Севильи" соответственно.
Ответные матчи будут проведены 17 марта.
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