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вторник, 18 июня 2019 19:43

Турецкий гранд вместо Коноплянки хочет подписать таланта "Динамо"

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Турецкий гранд вместо Коноплянки хочет подписать таланта &quot;Динамо&quot;
В "Бешикташе" считают, что Цитаишвили больше талантливый за Коноплянку

Полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили попал в сферу интересов турецкого "Бешикташа".

Скауты "Бешикташа" обратили внимание на полузащитника "Динамо" и юношеской сборной Украины Георгия Цитаишвили, сообщает "Fotospor".

Представители турецкого гранда дали положительную оценку 18-летнему футболисту, который в составе сборной Украины Ю-20 стал обладателем Кубка мира.

По мнению скаутов "Бешикташа", киевский динамовец более талантливый футболист, чем другой украинский вингер - Евгений Коноплянка, которого давно сватают в турецкий клуб.

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Напомним, что в прошлом сезоне Цитаишвили провел за "Динамо"6 матчей во всех турнирах, а в составе сборной Украины Ю-20 стал победителем молодежного Кубка мира 2019.

https://football24.ua
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Дата
18
июня

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