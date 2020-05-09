Туран не знал, что перешел в "Барселону"

Арда Туран не играл вовремя тренера Вальверде

Турецкий полузащитник "Барселоны" Арда Туран поделился забавными деталями перехода в каталонский клуб из "Атлетико". Он не знал, что вместо "Баварии" перешел в "Барселону".

"Агент не говорил, что перехожу в "Барселону". Я узнал о трансфере лишь через 15 дней после завершения трансфера. Всё это время думал, что это "Бавария". Годом ранее в последнюю минуту сорвался трансфер в "Манчестер Юнайтед".

Мы проводили время с агентом, и из его сумки выпали документы, на которых я увидел логотип "Барселоны". Не поверил глазам.

Было грустно, когда уходил из "Барселоны". Вальверде не давал мне играть, тогда как я больше всех помогал Месси и Суаресу", — цитирует Турана Marca.

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33-летний Арда по-прежнему принадлежит "Барселоне", однако на правах аренды выступает за "Истанбул Башакшехир".