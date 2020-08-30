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воскресенье, 30 августа 2020 02:20

"Тур де Франс" 2020: В Ницце стартовала велогонка несмотря на пандемию COVID-19

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&quot;Тур де Франс&quot; 2020: В Ницце стартовала велогонка несмотря на пандемию COVID-19
Финальный этап велогонки с финишем на Елисейских полях в Париже запланирован на 20 сентября. Фото:flickr.com

Самая известная велогонка в мире "Тур де Франс" вечером субботы стартовала во Франции несмотря на пандемию.

29 августа 176 велогонщиков стартовали в городе Ницца. За 117 лет велогонку "Тур де Франс" отменяли только во время двух мировых войн, пишет "Радио Свобода".

При этом во Франции ежедневно растет количество новых инфицированных коронавирусной инфекцией. Это вызывает опасения относительно возможности продолжения соревнований.

Финальный этап велогонки с финишем на Елисейских полях в Париже запланирован на 20 сентября.

"Тур де Франс" - ежегодные шоссейные многодневные велогонки по дорогам Франции (части отдельных этапов или этапы вполне иногда проводятся в других странах). Впервые "Тур" был проведен в 1903 году, его победителем стал Морис Гарэн. В настоящее время "Тур де Франс" - это престижное соревнование среди многодневных велогонок в профессиональном велоспорте.

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