"Трудно было сидеть в четырех стенах" - биатлонистка Билосюк об изоляции на Олимпиаде

Биатлонистка Елена Билосюк. Фото: НОК Украины

В олимпийский поселок из изоляционного отеля вернулась биатлонистка Елена Билосюк.

В своем комментарии она рассказала, как тяжело провела это время в четырех стенах, сообщает официальный сайт НОК Украины.

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"Когда я уже находилась где-то четвертый день на изоляции и физически себя чувствовала хорошо, когда уже температура была позади, и я могла чем-то заниматься, то подняли вопрос, чтобы открыли нам тренажерную комнату с беговой дорожкой и велосипедом. Конечно, это не лыжи, не винтовка, и назвать это полноценными тренировками точно не могу", - сказала спортсменка.

Из-за изоляции Елена пропустила первые соревнования по биатлону. Для нее остается возможность выйти только на женскую эстафету. Это будет решать тренерский состав Украины по биатлону.

"Была возможность смотреть гонки. Уже в последние дни нам сделали доступ к олимпийской трансляции, но психологически не могла смотреть, для меня это тяжело... Ты находишься на Олимпийских играх, но сидишь в четырех стенах и наблюдаешь, как другие люди получают медали, выходят на старт. Для меня это было сложно, поэтому не смотрела и максимально пыталась держать при себе все эмоции и закрыться от внешнего мира", - добавила Билосюк.

Биатлонные соревнования в Пекине-2022 продлятся до 19 февраля. На 13 февраля запланирована женская гонка преследования. Эстафета и массовый старт пройдут 16 и 19 февраля.