Трое игроков "Динамо" покинули сборную Украины

Виталий Миколенко выступает за первую команду "Динамо" с лета 2017 года. Фото: ФК "Динамо" Киев

Сборная Украины имеет кадровые потери накануне матчей отбора к Кубку мира против Финляндии и Боснии и Герцеговины.

Виталий Миколенко, Денис Бойко и Виталий Буяльский пропустят ближайшие матчи национальной команды, сообщает УАФ.

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"У нас серьезные кадровые потери, без этого не бывает. Очень жаль, что выбыл Миколенко. Его обследовали - приводящая мышца. Не знаю, сколько ему нужно времени на восстановление.

Буяльский - я с ним только виделся. Сделали МРТ - он выбыл на две недели, тоже надрыв приводящей мышцы.

Бойко не приедет в сборную по семейным обстоятельствам. А так всего в обойме будет 24 футболиста ", - рассказал наставник сборной Александр Петраков.

Сборная Украины проведет матч в гостях против Финляндии 9 октября, а затем будет принимать команду Боснии и Герцеговины 12 октября во Львове.

В турнирной таблице сборная Украины занимает второе место. Команда Петракова по дополнительным показателям опережает финнов и на семь очков отстает от Франции.