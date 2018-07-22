Триумф Александра Усика в Москве - фото и видео

Фото: ТАСС

Появились фото с финального поединка Всемирной боксерской суперсерии, в котором украинец Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиев.

Усик после боя получил звание абсолютного чемпиона мира, специальный трофей и чек на десять миллионов долларов.

Он стал лишь четвертым боксером в истории, сумевшим завоевать сразу четыре пояса WBC, WBO, IBF и WBA. Ранее этого добились Джермейн Тейлор, Бернард Хопкинс и Теренс Кроуфорд.

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Усик стал первым абсолютным чемпионом с Украины и единственным действующим абсолютным чемпионом в профессиональном боксе.

В интернете также опубликовали видео награждения Усика трофеями.

После победы над представителем России Муратом Гассиевым чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA, IBF Александр Усик обратился к украинцам. Его видеообращение опубликовано на странице Boxing Ukraine PRO/БОКС в Facebook. "Украина, миленькая, родная, спасибо тебе за поддержку, я домой еду с кубком и еще с поясами. Всем добра", - сказал Усик.