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воскресенье, 22 июля 2018 12:57

Триумф Александра Усика в Москве - фото и видео
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Усик победил Гассиева в Москве
Фото: ТАСС
Усик победил Гассиева в Москве
Усик победил Гассиева в Москве
Усик победил Гассиева в Москве
Усик победил Гассиева в Москве

Появились фото с финального поединка Всемирной боксерской суперсерии, в котором украинец Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиев.

Усик после боя получил звание абсолютного чемпиона мира, специальный трофей и чек на десять миллионов долларов.

Он стал лишь четвертым боксером в истории, сумевшим завоевать сразу четыре пояса WBC, WBO, IBF и WBA. Ранее этого добились Джермейн Тейлор, Бернард Хопкинс и Теренс Кроуфорд.

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Усик стал первым абсолютным чемпионом с Украины и единственным действующим абсолютным чемпионом в профессиональном боксе.

В интернете также опубликовали видео награждения Усика трофеями.

После победы над представителем России Муратом Гассиевым чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA, IBF Александр Усик обратился к украинцам.

Его видеообращение опубликовано на странице Boxing Ukraine PRO/БОКС в Facebook.

"Украина, миленькая, родная, спасибо тебе за поддержку, я домой еду с кубком и еще с поясами. Всем добра", - сказал Усик.

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  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
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  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
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