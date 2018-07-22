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воскресенье, 22 июля 2018 11:23

Усик сообщил о грандиозных планах

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Усик сообщил о грандиозных планах
Александр Усик на взвешивании перед боем с Гассиевым показал 89,9 кг. Фото: antikor.com.ua

Абсолютный чемпион в первом тяжелом весе украинский боксер Александр Усик задумывается над тем, чтобы перейти в супертяжелый вес.

Об этом он сказал на пресс-конференции после победы над Муратом Гассиевым, передает "ТСН".

"Планы на будущее? После этого боя мы с командой все обсудим. Нам нужно хорошо подумать. Но я слышал, что Тони Белью хочет победителя этого турнира, а он как раз боксирует в супертяжелом весе. Он же меня увидит, когда я говорю? Так вот : Hey, my dear friend, я готов!

Если он не хочет опускаться в мой вес, я поднимусь в него. Я просто буду есть дополнительную порцию макарон, и это пойдет мне на пользу", - сказал Усик.

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Украинец Александр Усик стал победителем финальной суперсерии по боксу в тяжелом весе, завоевав титул абсолютного чемпиона мира. Прошлой ночью в Москве он одолел россиянина Мурата Гассиева. Украинец одержал победу по очкам в 12-раундовом поединке. Также Усик выиграл Кубок великого Мохаммеда Али.

Украинец выходил на ринг в Москве под песню "Браття", где есть такие слова: "Не дамо свій край нікому, краще згинемо в бою".

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  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
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