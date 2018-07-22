После исторической победы в России Усик растрогал обращением к украинцам

После победы над представителем России Муратом Гассиевым чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA, IBF Александр Усик обратился к украинцам.

Его видеообращение опубликовано на странице Boxing Ukraine PRO/БОКС в Facebook.

"Украина, миленькая, родная, спасибо тебе за поддержку! Я домой еду с кубком и еще с поясами. Всем добра", - сказал Усик.

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Украинец Александр Усик стал победителем финальной суперсерии по боксу в тяжелом весе, завоевав титул абсолютного чемпиона мира. Прошлой ночью в Москве он одолел россиянина Мурата Гассиева. Украинец одержал победу по очкам в 12-раундовом поединке. Также Усик выиграл Кубок большого Мохаммеда Али.

Украинец выходил на ринг в Москве под песню "Браття", где есть такие слова: "Не дамо свій край нікому, краще згинемо в бою".