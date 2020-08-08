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суббота, 08 августа 2020 11:18

Три шайбы за три минуты. Легендарный клуб НХЛ спасся в розыгрыше кубка Стэнли

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Три шайбы за три минуты. Легендарный клуб НХЛ спасся в розыгрыше кубка Стэнли
"Коламбус" рано начал радоваться. Фото Рейтер

Легендарный клуб НХЛ "Торонто Мейпл Лифс" удивительным образом спас игру 1/8 розыгрыша Кубка Стэнли против "Коламбуса".

"Кленовые листья" проигрывали в матче 0:3, пропустив третью шайбу на 55-й минуте! В случае третьего поражения они бы прекращали борьбу. Однако буквально за три минуты канадская команда организовала камбэк и перевела игру в овертайм, где победила благодаря шайбе Остона Мэттьюза – 4:3. Счет в серии стал равным – 2:2.

Интересно что накануне подобным образом отыгрался и "Коламбус Блу Джекетс". В третьем матче они проигрывали – 0:3, но сравняли счет и забросили победную шайбу в овертайме.

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Это была единственная серия предварительного раунда, которой понадобится решающий 5-й матч. В первый раунд уже вышли Монреаль, Каролина, Айлендерс, Чикаго, Аризона, Ванкувер и Калгари.

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