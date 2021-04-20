Три испанские клуба хотят подписать Лунина

Вратарь сборной Украины 22-летний Андрей Лунин в следующем сезоне не будет играть за "Реал".
В услугах украинца заинтересованы сразу три клуба из Ла Лиги, сообщает Fichajes.net.
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Лунин хочет найти команду, в которой будет получать достаточно игрового времени, потому что с Тибо Куртуа его будущее в "Реале" кажется невозможным.
Интерес к футболисту проявляют "Бетис", "Гранада" и "Эйбар". Это может быть как аренда, так и полноценный трансфер, ведь "Реал" не прочь заработать на продаже игрока.
В текущем сезоне Лунин сыграл 1 матч за клуб - в Кубке Испании с командой третьей лиги "Алькояно" (1: 2), после чего команда вылетела из турнира на стадии 1/16 финала.
Лунин перешел в "Реал" с "Зари" летом 2018 года. Два предыдущих сезона играл в аренде, а в текущем стал дублером Куртуа.
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