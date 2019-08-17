"Тренировки будут другими" – Михайличенко

Михайличенко возвращается на должность после 15 лет перерыва

Проведя первую тренировку в качестве нового главного тренера "Динамо", Алексей Михайличенко ответил на вопросы журналистов.

Об этом пишет dynamo.kiev.ua



— Что чувствуете, снова возглавив "Динамо"? Долго ли думали над предложением?

Эмоции положительные, поскольку быть главным тренером "Динамо" для меня очень важно, приятно и вместе с тем ответственно. А думать нужно всегда. Я все взвесил и уверен в том, что сделал правильный выбор.

— Президент клуба Игорь Суркис сказал, что вы наиболее подходите на эту должность, поскольку лучше всех знаете команду.

Ситуация непростая, все-таки, уже сыграно несколько матчей и, к сожалению для "Динамо", некоторые из них были неудачными. А победа в Суперкубке, конечно же, очень важна. На данный момент ситуация сложилась таким образом, что нужно поскорее забывать то, что было вчера, и готовиться к тому, что впереди нужно играть много матчей чемпионата, Лиги Европы и Кубка Украины. Необходимо убрать все, что мешает, и делать свое дело.

— Какие задачи ставите перед собой на ближайшее время?

Прежде всего, хорошо познакомиться с ребятами, объяснить стратегию и тактику, которую я хотел бы видеть, словом, провести нормальную работу и подготовиться к следующей игре. А о глобальных задачах пока говорить нет смысла, поскольку они неизменны уже на протяжении многих лет.

– Каким будет план тренировок? Что в них изменится?

Естественно, у каждого специалиста свои подходы к работе, свое видение той или иной модели игры. Конечно же, тренировки будут отличаться, но они не будут хуже или лучше, просто другие, и ничего страшного в этом нет. Само собой, и команде нужно привыкнуть, адаптироваться к этим тренировкам и понимать, что и с какой целью делается, а это уже зависит от нас.

— Расскажите немного о своем штабе.

На данный момент это Вадим Евтушенко, Михаил Михайлов, Сергей Федоров, которого мы пригласили на стажировку. Я хорошо его знаю и как футболиста, и как человека, но еще никогда не работал с ним вместе, поэтому нам понадобится время, чтобы понять друг друга.

— Довольны ли вы комплектацией команды? Планируете ли приобретать новых игроков за время, оставшееся до закрытия трансферного окна?

Конечно, я следил за всеми футболистами и хорошо их знаю, а во многих трансферах участвовал, поэтому имею представление о тех, кто есть в команде. Но одно дело видеть игры, а другое — смотреть, как выполняются те или иные требования, и оценить это изнутри. Как ребята будут привыкать ко мне, так и я должен посмотреть на все под другим углом. На данный момент у меня есть доверие абсолютно ко всем. Исходя из того, кто будет лучше подготовлен, кто будет лучше выполнять те или иные требования, будем определять состав на матчи.

— Глядя со стороны, можете сказать, какие были недоработки и причины того, что команда не очень удачно начала сезон?

Я не могу обсуждать этот вопрос. Если бы в каждом неудачном матче была всего одна проблема, это было бы очень легко.

— Как изменится работа молодежной и юношеской команд "Динамо", игроков которых вы хорошо знаете, поскольку присутствовали почти на всех матчах?

Мы уже встречались и разговаривали с тренерами, и у нас еще будет встреча. Я хочу посмотреть на ту программу, по которой они работают, возможно, понадобится какая-то корректировка. Нужно не менять все, а найти методы улучшения и совершенствования того, что есть, под взгляды нового тренерского штаба. Никого ни в чем мы ограничивать не будем, а просто вместе сядем и подумаем, что можно сделать лучше.

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