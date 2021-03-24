Тренер вратарей сборной Украины оказался в уникальной ситуации

Педро Харо работает со сборной Украины с 2016 года. Фото: Денис Руденко, FootBoom

Тренер вратарей сборной Украины Педро Харо провел уникальное тренировки

Сборная Украины готовится к старту квалификации к Куба мира в Киеве. Накануне игры против Франции Андрей Шевченко смог провести только одну тренировку.

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В распоряжении национальной команды сразу 5 вратарей - Андрей Пятов, Анатолий Трубин из "Шахтера", Георгий Бущан с "Динамо и Андрей Лунин и Дмитрий Ризник с Реала" и "Ворсклы" соответственно.

Тренеру вратарей сборной Харо нужно было готовить к матчам необычную количество голкиперов. Испанский тренер проводил упражнения на реакцию и старался максимально поднять настроение своим подопечным перед важными матчами.

Матч Франция - Украина состоится 24 марта в Париже. Начало - в 21:45. 28 и 31 марта сборная Украины в Киеве будет принимать Финляндию и Казахстан. Оба матча пройдут на НСК "Олимпийский". Начало в 21:45. Прямую путевку на Кубок мира-2022 получит только победитель группы. Команда, которая займет 2-е место будет играть стыковые матчи за право поехать в Катар, где пройдет финальная часть.