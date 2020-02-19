Тренер "Вест Хэма" вспомнил о Ярмоленко

Ярмоленко не появлялся на поле с декабря

Главный тренер английского "Вест Хэма", за который выступает атакующий полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко, Дэвид Мойес рассказал о восстановлении нашего игрока после повреждения.

"Андрей Ярмоленко все еще нуждается в восстановительных процедурах после тренировок. Но он вернулся к занятиям на поле и чувствует себя намного лучше", - цитирует Мойеса официальный сайт "Вест Хэма".

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Ранее сообщалось, что "Вест Хэм" готов отдать Ярмоленко в аренду, при этом рассматривались варианты различных клубов. В текущем сезоне украинец забил 3 гола и сделал 1 результативный пас в 15 матчах за "Вест Хэм".